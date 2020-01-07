ألمانيا: لا نقبل انسحاب إيران من الاتفاق النووي

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الثلاثاء، إن برلين لا يمكنها قبول قرار إيران تجاهل القيود المفروضة عليها بموجب الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية، مضيفا أن على أوروبا الرد.



وأضاف ماس بعد لقائه مع نظيريه الفرنسي والبريطاني في بروكسل، "نعتقد أن ما أعلنته إيران ليس هو المسار الصحيح، وبالتالي فإن علينا إيجاد رد مشترك".



وبموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، فإن بإمكان الأطراف الموقعة الاتفاق التحرك نحو إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، لكن ماس لم يشر إلى ذلك خلال تصريحاته.