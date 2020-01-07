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حوادث

صدفة الميلاد.. ضابط يتعرف على سيارته المسروقة أثناء تأمين كنيسة

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 06:04 م
تأمين كنيسة
تأمين كنيسة
هدير مصطفي
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تمكّن ضابط شرطة بمديرية أمن بني سويف من استرجاع سيارته المسروقة عقب الاشتباه فيها أثناء انتدابه لتأمين كنيسة في بني سويف.

البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة المعادي بلاغًا من الملازم أول حاتم الزعفراني، ضابط بمرور مديرية أمن بني سويف يفيد بتعرض سيارته الملاكي (ماركة لانسر) للسرقة أثناء توقفها بحي المعادى.

وبعد مرور 7 أشهر على واقعة السرقة فَقَد الضابط الأمل في استعادتها، إلا أنه تم تعيينه خدمة مرور بمحيط إحدى الكنائس بني سويف خلال احتفالات أعياد الميلاد والكريسماس، فوجئ بتوقف سيارته أمام إحدى الورش الكهربائية لإصلاحها.

وبسؤال قائدها ومطالبته بإظهار رخصة السيارة، تبين أنها مزوّرة وبحوزته توكيل مزوّر تم اصطحاب السائق إلى قسم الشرطة، وأقرّ في اعترافاته عن عصابة سرقة السيارات وتزوير أوراقها.

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