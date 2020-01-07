وزير خارجية اليمن يبحث مع القائم بأعمال السفير الأمريكي مواجهة التدخلات الإيرانية

بحث وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، اليوم الثلاثاء، مع القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن جنيد منير، مستجدات وتطورات الأوضاع في المنطقة والساحة الوطنية.



وأكد وزير الخارجية اليمني، خلال اللقاء حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أهمية مواجهة التدخلات الإيرانية التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، مذكرًا بما تعانيه بلاده بسبب التدخلات الإيرانية عبر وكلائها من الميليشيات الحوثية التي تتلقى الدعم المالي والعسكري من قبل الحرس الثوري الإيراني وتقوم بارتكاب العديد من الجرائم والانتهاكات ضد أبناء الشعب اليمني مما يطيل من أمد الحرب ويفاقم معاناة اليمنيين.



واستعرض الوزير اليمني في اللقاء مستجدات تنفيذ اتفاق الرياض، مشيدًا بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض ودعمها المستمر للحكومة الشرعية.



كما أكد حرص الحكومة اليمنية على توحيد الصفوف والعمل الجاد على تنفيذ خطوات الاتفاق بما يصب نحو تركيز الجهود لمواجهة الميليشيات الحوثية ومحاولاتها الرامية لتنفيذ المشروع الإيراني التوسعي في المنطقة.



بدوره، جدد القائم بأعمال السفير الأمريكي التأكيد على دعم بلاده للحكومة والشعب اليمني فيما يخدم أمن واستقرار اليمن.