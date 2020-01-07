أسرار أول فيلم بورنو في التاريخ: «هتلر كان ملهمه» (صور)

روج اليهود لجرائم هتلر النازية في قتل وحرق مواطنيهم من خلال تطوير فكرة الأفلام الإباحية من الجنس إلى توصيل مآسيهم التي تعرضوا لها، كما ساهم أحد المحامين في بعض الكتابات من مصر في الترويج لجرائم الهولوكوست خلال فترة حكم الرئيس جمال عبدالناصر.



في عام 1946 تشكلت محكمة نورنبيرج لمعاقبة مجرمي الحرب العالمية الثانية، وكان من ضمن المحامين الذين انتقدوا تلك المحاكمات والنازية المحامي فرانسيس باركر يوكي، لذا تم طرده من الوظيفة، فكثف كل كتاباته ضد مساوئ النازية لكنها لم تلق رواجًا، فقرر المجيء إلى مصر وقت رئاسة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر واستمر في كتاباته التي أثمرت عن جهوده في فضح جرائم النازية.



كما بدأ اليهود في تلك الفترة إلى الترويج لجرائم الهولوكوست والنازية من خلال تطوير فكرة الأفلام الإباحية التي كثفت لها نجمة البورنو الأمريكية "ديانا ثورن" جهودها، واشتهرت باسم "إيلسا وولف" في تلك الأفلام.



شاركت ديانا ثورن في تصوير 4 أفلام إباحية تحت اسم "إيلسا وولف"، دارت كل قصص الأفلام الأربعة حول فظائع محارق النازية وذلك من خلال حبكات درامية أساسها الجنس، حيث تأسر"إيلسا" رجال وسيدات القرية الذين جندهم الجيش النازي ضد بلادهم، بعد اجتياز اختبار تحمل ممارسة العلاقة الجنسية التي تحتوي على تعذيب في بعض الأحيان، ومن يفشل في هذا الاختبار يتم حرقه أو إخصائه، وفي نهاية أحداث الأفلام الأربعة يجيء ثائر يقتل "إيلسا" وعلماءها الذي يجرون تلك الاختبارات، حسب تقرير الباحث التاريخي "وسيم عفيفي" عن جرائم النازية.

