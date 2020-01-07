-
الثلاثاء 07 يناير 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

القبطية الأرثوذكسية تحتفل بـ«شهداء انصنا»

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 05:59 م
جريدة الدستور
جرجس صفوت – ماريان رسمي
طباعة
تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بعيد الميلاد المجيد، كما تحتفل أيًضا بذكرى استشهاد 150 رجلا و24 امرأة من مدينة انصنا.

وقال كتاب التاريخ الكنسي الشهير بـ"السنكسار" إن أولئك كانوا من أهل انصنا وكانوا يعبدون الأصنام، واتفق حضورهم إلى دار الولاية، فشاهدوا الجند يعذبون القديس بولس السرياني، لأن الوالي كان قد أمر بأن تحمي مسامير في النار وتوضع في عيني هذا القديس، وإذ وضعوا المسامير في عينيه حتى عمي بصره، ثم القوة في السجن، وفي صباح الغد لما أحضروه كان هؤلاء الرجال والنسوة حاضرين، فرأوا عينيه سالمتين كما كانت أولا، فتعجبوا قائلين "لا يقدر على صنع مثل هذه الآية إلا الإله وحده خالق الطبيعة ومبدعها من العدم"، ثم صاحوا بفم واحد قائلين "نحن مؤمنين بإله القديس بولس"، وتقدموا ساجدين أمام قدمي القديس طالبين إن يصلي من أجلهم، فأقامهم ودعا لهم بالخير، وبعد ذلك تقدموا إلى الوالي، واعترفوا بالسيد المسيح، فأمر بقطع رؤوسهم.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

بطاقات تموينية لذوى الهمم دون التقيد بالحد الأقصى للدخل

منذ حوالي 10 ساعة

تحسبا للحرب.. روسيا ترسل سفينة صواريخ تجاه سوريا

منذ يوم

ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بملابس جريئة

منذ حوالي 8 ساعات

بعد غياب محمد صلاح.. محمد رمضان يحيي حفل «الكاف»

الصور

image description

محافظ الأقصر يشارك في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد (صور)

image description

احتفالات أسوان بعيد الميلاد المجيد بحضور قيادات المحافظة

image description

محمد رمضان يصل إلى الغردقة لحضور حفل «كاف»

image description

صور العرض الأول لفيلم بنات ثانوي بحضور المشاهير

image description

الرئيس السيسي في قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية

الأكثر قراءة

زوجها معرض للسجن.. أدلة جديدة تقلب الأحداث فى سرقة نانسى عجرم

أول صورة لـ نانسى عجرم وزوجها بعد الإفراج عنه

الصورة الأولى لمرتكب مذبحة كفر الدوار

شقيق زوج نانسي عجرم يكشف حقيقة علاقتها بـ«لص الفيلا»

أيام زمان

أسرار أول فيلم بورنو في التاريخ: «هتلر كان ملهمه» (صور)

حكاية أول فيلم ديني في تاريخ السينما المصرية

رغم أنه يحبها.. لماذا حرم نجيب محفوظ نفسه من الحلويات؟

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

نجم الساعة

أسرار أول فيلم بورنو في التاريخ: «هتلر كان ملهمه» (صور)

الصحة

حلول جديدة لمواجهة مرض السكرى

احترس.. المضادات الحيوية تسبب مرضًا خطيرًا

أطباء الجلدية: لعق الشفاه في الشتاء يؤدي لتشققها

منها نظافة الفم.. 9 فوائد صحية لشرب الماء

الرئيس نيوز

مجلس وزاري تونسي مُصغر وحالة تأهب قصوى على الحدود مع ليبيا

ارتفاع ضحايا تدافع جنازة قاسم سليماني إلى 40 قتيلا

«الدفاع الروسية»: يمكن أن نرسل «إس-400» للعراق لتُحسِن دفاعها الجوي

اجتماع لوزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا لبحث أزمتي ليبيا وإيران

منوعات

تايلاند تنصح مواطنيها بتقليل الاستحمام

«زعموا أنها تسهم فى الحرائق».. إعدام 10 آلاف جمل فى أستراليا

أب يسمح باغتصاب ابنته بـ5 جنيهات إسترلينية

حبس فتاة بريطانية في قضية اغتصاب جماعي

كشكول

وفد أزهري بالبحر الأحمر يقدم التهنئة بعيد الميلاد لأقباط المحافظة

"باهى": متابعة مجموعات التقوية المدرسية مسئولية مديرى الإدارات

17 إجراء من التعليم بشأن امتحانات الأول والثاني الثانوي

وكيل تعليم الفيوم يشهد حفل ختام أنشطة رياض أطفال بمدرسة الإيمان

إسلام سياسي

قطر يليكس: النظام القطرى يتجاهل مشاكل شعبه ويتفرغ للإرهاب

تحالف محاربة الإرهاب يوقع مذكرة تعاون مع منظمة التعاون الإسلامى

"إسماعيل قآني".. تعرف على "قائد فيلق القدس الجديد"

تخوفات فى ألمانيا بسبب العائدين من تنظيم داعش

مقالات الرأي
محمد العسيري
محمد العسيري يكتب: وزارة الثقافة.. المشاريع الكبرى وخناقات الحوارى!
لواء. محسن الفحام
سليمانى والحرس الثورى
لواء.حمدى البطران
مثقفون مهمشون
مؤمن المحمدي
لايصين كومبليتلى
المزيد

الثقافة

أخصائية نفسية تطالب بوضع حلول مناسبة لظاهرة التنمر

«مقتل الكومنداتور».. رواية لهاروكي موراكامي عن «دار الآداب»

«قبر الغريب».. رواية جديدة لمحمود الجعيدي عن «دار سما»

ثقافة بنى سويف تناقش كتاب «السلطان الحائر»

صفحتنا ع الفيس بوك