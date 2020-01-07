القبطية الأرثوذكسية تحتفل بـ«شهداء انصنا»

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بعيد الميلاد المجيد، كما تحتفل أيًضا بذكرى استشهاد 150 رجلا و24 امرأة من مدينة انصنا.



وقال كتاب التاريخ الكنسي الشهير بـ"السنكسار" إن أولئك كانوا من أهل انصنا وكانوا يعبدون الأصنام، واتفق حضورهم إلى دار الولاية، فشاهدوا الجند يعذبون القديس بولس السرياني، لأن الوالي كان قد أمر بأن تحمي مسامير في النار وتوضع في عيني هذا القديس، وإذ وضعوا المسامير في عينيه حتى عمي بصره، ثم القوة في السجن، وفي صباح الغد لما أحضروه كان هؤلاء الرجال والنسوة حاضرين، فرأوا عينيه سالمتين كما كانت أولا، فتعجبوا قائلين "لا يقدر على صنع مثل هذه الآية إلا الإله وحده خالق الطبيعة ومبدعها من العدم"، ثم صاحوا بفم واحد قائلين "نحن مؤمنين بإله القديس بولس"، وتقدموا ساجدين أمام قدمي القديس طالبين إن يصلي من أجلهم، فأقامهم ودعا لهم بالخير، وبعد ذلك تقدموا إلى الوالي، واعترفوا بالسيد المسيح، فأمر بقطع رؤوسهم.