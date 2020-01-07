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الكرازة

الكنائس تخلد «مزود البقر».. فرحة الأقباط بأجواء عيد الميلاد

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 05:57 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جرجس صفوت – ماريان رسمي
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«مزود البقر» هو أحد الرموز والعلامات الفارقة في عيد الميلاد المجيد، والمزود هو الطبق الذي كان يتناول فيه الأبقار العلف الخاص بهم، وهو الذي وضعت فيه السيدة العذراء السيد المسيح عقب ولادتها له، في مدينة بيت لحم اليهودية.

إحياء لفكرة مزود البقر، قال رامز صموئيل، الخادم بكنائس شبرا مصر، إنها والأديرة اعتادت على إحياء فكرة مزود البقر، حتى يتثنى للمصلين أن يشعروا بأجواء الميلاد التي عاشها الطفل يسوع منذ 2020 عامًا.

وأضاف أن مزود البقر يختلف كليا عنش جرة الكريسماس، لأن شجرة الكريسماس تأتي جاهزة من المحال التجارية، بينما مزود البقر يبنى من جديد داخل الكنائس، موضحا أنهم يقومون بعمله في منتصف الكنائس أو في أقرب ركن يراه جميع الداخلين للكنيسة.

وتابع أنهم يقومون ببناء المزود على بضعة منضدات ويضعون فوقهم مجموعة من أوراق الشكائر الأسمنتية ثم نشارة الخشب ثم يضعون التماثيل التي يسترونها جاهزة من المكتبات وتصنع من الجبس أو البورسلين للرعاة والمجوس والعائلة المقدسة والملائكة والأغنام والأبقار ويرصونها بعناية.

وأكد أنهم لا يتركون المزود في العراي بل يقومون بعمل الأمر في شكل مغارة مثلث السقف، وأعلاها نجمة الميلاد ثم يرشون الثلوج، لإضافة أجواء الميلاد.

ويقول القديس لوقا رسول السيد المسيح، وكاتب البشارة الثالثة في الكتاب المقدس، أن الحيثيات التاريخية لزيارة السيدة العذراء وخطيبها يوسف النجار، إلى بيت لحم في ذلك الوقت، هو أن الوالي الروماني أغسطس قيصر- أيام حكم الإمبراطورية الرومانية للعالم- أصدر أمرا بالاكتتاب فذهب كل رجل وعائلته إلى المدينة التي جاء منها لتسجيل نفسه ومن معه، مما أدى إلى زيارة العائلة المقدسة لهناك، الذي تزامن مع طلق الولادة فولدت السيدة العذراء الطفل يسوع.

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