«تفكيك نظام الإنقاذ» بالسودان تُصادر مقرات المؤتمر الوطني

أعلنت لجنة تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين في السودان، مصادر كل مقرات حزب "المؤتمر الوطني" المنحل، في العاصمة والولايات.



وقال صلاح مناع عضو اللجنة والناطق الرسمي باسمها -في مؤتمر صحفي مع عدد من أعضاء اللجنة اليوم الثلاثاء- إن اللجنة تستهدف كل من أجرم في حق الشعب السوداني، والفاسدين في طيلة الثلاثين عاما الماضية.



وأضاف أن اللجنة الفرعية، في تلك اللجنة، المعنية بتفكيك حزب المؤتمرالوطني المنحل، صادرت على كل دور المؤتمر الوطني، ونعمل على حصر كل الممتلكات.