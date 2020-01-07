برلين تحمل إيران مسئولية التصعيد بالشرق الأوسط

أكدت وزيرة الدفاع الألمانية آنيجريت كرامب كارنباور، اليوم الثلاثاء، أن إيران مسئولة عن معظم التصعيد في التوترات التي حدثت بالشرق الأوسط.



وأضافت كارنباور، خلال اجتماع للمحافظين في بافاريا، حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية، "بكل وضوح إيران مسئولة عن التصعيد في المنطقة، ولذلك تتحمل طهران مسئولية المساهمة في خفض التصعيد".



وأشارت إلى أن برلين تريد استمرار التحالف العسكري الدولي الذي يقاتل تنظيم "داعش"، مضيفة أن "قدرتنا على مواصلة عملنا تعتمد بشكل أساسي على قرار الحكومة العراقية، والمحادثات مستمرة في الوقت الراهن بهذا الشأن".



وكان أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرج قد قال، أمس الإثنين، إن أعضاء الحلف متفقون على ضرورة ألا تحوز إيران أسلحة نووية مطلقًا".



ودعا ستولتنبرج، إيران إلى تجنب مزيد من العنف والاستفزازات بعدما أجرى الحلف محادثات طارئة بشأن الأزمة المتفاقمة في الشرق الأوسط.