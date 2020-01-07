محافظ الأقصر يشارك في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد (صور)

زار قام محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اليوم الثلاثاء، كنيسة السيدة العذراء مريم بالأقصر، لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وكان في استقباله الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر، وعدد من رجال الدين المسيحي.



كما توجه محافظ الأقصر بزيارة لمطرانية الأقباط الكاثوليك بمدينة الأقصر؛ لتقديم التهنئة بالعيد، وكان في استقباله الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية الأقصر للأقباط الكاثوليك.



ثم توجه المحافظ والوفد المرافق له للكنيسة الإنجيلية؛ لتقديم تهنئة عيد الميلاد، وكان في استقباله القس محروس راعي الكنيسة الإنجيلية بالأقصر.



وأكد محافظ الأقصر على روح الأخوة والمحبة والمودة التي تجمع بين المسلمين والمسيحيين، لافتًا إلى أن المصريين جميعا شركاء في الوطن، ونسيج واحد ويعملون معا للنهوض بالوطن، وسيظلون يدًا واحدة ورمزًا للتسامح بين الأديان.