مناقشة «أميرات الحرية 100 عام من النضال» 16 يناير

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين ندوة لمناقشة كتاب "أميرات الحرية 100 عام من النضال"، للكاتبة الصحفية بالأهرام سامية أبوالنصر.



يشارك في الندوة د. شادية ثابت عضو مجلس النواب، والفنانة سلوى عثمان.



ويدير الندوة الإعلامي أحمد عبدالعظيم، وذلك الخميس 16 يناير الجاري، في الخامسة مساءً، بقاعة طه حسين بالدور الرابع.



