عمره عامين ونصف.. التضامن تنقذ طفلًا تعرض للتعذيب

تلقت الدكتورة نيڤين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا من فريق التدخل السريع بمحافظة الشرقية عن حالة الطفل «محمود. ع. أ»، والذى تداول قصته رواد موقع التواصل الاجتماعي عن قيام أحد من ذويه بتعذيبه، وما نتج عنه احتجازه بالعناية المركزة فى مستشفى الزقازيق العام نتيجة التهاب رئوى حاد مع صعوبة فى التنفس ولين عظام وكسر في الفخذ اليمنى وكسر بالساق اليسرى وكسر في الكتف، وذلك وفقا للكشف الطبى الشامل على الطفل.



وأكدت الوزارة، أن فريق التدخل السريع توجه على الفور إلى المستشفى، واطلع على التقرير الطبى للطفل، وتبين أن إدارة المستشفى قامت بتحرير محضر بالواقعة رقم ٩٨٨ ٢٠١٩م، وقام الفريق بإجراء دراسة حالة لأسرة الطفل، وتبين أن والدي الطفل منفصلان ويعيش دون رعاية منهما.



ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى، الفريق لمتابعة حالة الطفل لتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية والدعم النفسي له وتوفير مأوى آمن سواء مع أحد أفراد الأسرة الممتدة أو مؤسسة رعاية إجتماعية تابعة للوزارة إذا لزم الأمر، تحقيقًا لمصلحة الطفل الفضلى، حيث يتابع الفريق التحقيقات التى تجريها النيابة العامة لهذا الشأن والتوصل لمن قام بإحداث تلك الكسور بالطفل.



هذا ويتلقى فريق التدخل السريع الشكاوى والبلاغات عن انتهاكات دور الرعاية الاجتماعية على الخط الساخن ١٦٤٣٩ وعلى صفحات التواصل الاجتماعي بالوزارة.