حفل تأبين لـ عطية عليان بثقافة السويس

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة السويس، ففى ليلة من ليالى الوفاء لنادى أدب السويس، اجتمع السوايسة فى ذكرى رحيل الشاعر الكبير عطية عليان، حيث تم عزف السلام الوطنى، أعقب ذلك تلاوة قرآنية وتواشيح دينية للسيد الحسيني، ثم كلمة للمستشار أسامة عبدالفتاح عن الراحل عطية عليان.



ومن جانبه تحدث الشاعر عزت المتبولى عن حياة وأعمال الشاعر الراحل عطية عليان، تلى ذلك كلمة لصقر السويس الفدائي البطل عبدالمنعم قناوى، تخللت ذلك مداخلات من الأديب الكبير السيد ياسين، والمبدع الجميل محمود القطوعى، والشاعرة صباح هادى، والشاعر إبراهيم أبو سمرة.



أعقبت ذلك أمسية بعنوان "إبداعات" لأدباء وشعراء السويس، أدارها المؤرخ السويسى سادات غريب، ثم تم تكريم أسرة الشاعر الكبير الراحل عطية عليان، من مجلس إدارة نادى الأدب، وذلك بحضور أسرة الشاعر الراحل، الفدائي البطل عبدالمنعم فتاوى، ونخبة من الشعراء والإعلاميين.



وأقيم معرض للفنون التشكيلية بقصر ثقافة السويس بعنوان "الوحدة الوطنية"، تضمن رسومات للرواد تجسد الوحدة الوطنية مثل هلال وصليب، ودمنا واحد وفداكي يا مصر.



نفذ بيت ثقافة الزيتيات مجلة المعرفة، تضمنت المعلومة الثقافية وأروع أرض، والراوي.