صحة أسيوط تشن جولة مفاجئة على مستشفى الإيمان العام

شن فريق من قيادات المكتب الفني بمديرية الصحة بأسيوط جولة مفاجئة علي مستشفي الإيمان العام لمتابعة العام خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد.



ضم الوفد الدكتور أحمد سيد موسى، مدير المكتب الفني ومدير إدارة مكافحة العدوى، والدكتور عصام نبيل، نائب مدير المكتب الفني ومدير إدارة التفتيش الفني بمديرية الصحة، والدكتور محمد المصطفى حميدة، عضو المكتب الفني ومدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، والمعتصم بالله السيوطي، المدير الإداري للمكتب الفني ومعاون مسئول وحدة الرقابة الداخلية لقطاع الصحة بأسيوط.



وتفقد الوفد سير العمل بالاستقبال العام والعنايات المركزة والمتوسطة والمبتسرين والحروق والكلى والأطفال والأقسام الداخلية والمعمل والأشعة.



وأشار الدكتور أحمد سيد موسى، مدير المكتب الفني، إلى أن الجولة جاءت في المقام الأول لتلافي السلبيات التي تم حصرها في مستشفى الإيمان العام، سواء من النواحي الفنية أو الإدارية أو الإشرافية.



وأضاف إنه كان قد وردت عدة شكاوى واستغاثات تفيد بأن إدارة المستشفى تقوم بتحصيل رسوم مالية مبالغ فيها مقارنة بباقي المستشفيات العامة والمركزية والنوعية مع ضعف الخدمات المقدمة للمواطنين المترددين على المستشفى.



وأكد أن الهدف من هذه الجولة هو إعادة الانضباط في المستشفى والتأكد من تقديم الخدمة على أكمل وجه.



يذكر أنه تم تكليف الدكتور محسن شاكر للعمل مديرًا لمستشفى الإيمان العام خلال الساعات القليلة الماضية، وتمت زيارة المستشفى بالأمس من قبل رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة ورئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة، للوقوف على مجمل الملاحظات والسلبيات التي تم رصدها بمعرفة لجان التفتيش والتأكد من وجود خدمات طبية شاملة لكل المترددين علي المستشفي.