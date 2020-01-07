«جيل الإسكندرية» يزور الكنيسة المرقسية للتهنئة بعيد الميلاد

زار وفد من قيادات حزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، الكنيسة القبطية المرقسية لتهنئة الأخوة الأقباط بأعياد الميلاد المجيدة.



وخلال الزيارة تم تقديم التهنئة لقيادات الكنيسة والأخوة الأقباط الذين أعربوا عن سعادتهم البالغة لمشاركة الحزب فى أعيادهم.



وترأس وفد الحزب الأمين العام لمحافظة الإسكندرية الدكتور عمر عوض، وأمين لجنة العلاقات العامة والإعلام صابر المصري، وأيمن درويش، أمين لجنة العمال، ومحمد السيد، أمين لجنة المراسم، وأحمد حسين، أمين مساعد لجنة العلاقات العامة وأعضاء المكتب السياسي نهلة إسماعيل وهاجر الحسيني ونهال أشرف.



فيما أعرب أمين الحزب عن خالص تهانيه القلبية للأخوة المسيحيين بهذه المناسبة، مؤكدًا أن عيد الميلاد عيد لجموع الشعب المصري والفرحة للجميع، وهذه هي عظمة وطننا الغالي مصر الذي ضرب أروع الأمثلة في التماسك بين مكونات مجتمعه والروح الوطنية الخالصة التي تسود أفراده، وندعو الله العلي القدير، أن يعيد علينا أعيادنا جميعًا، بالخير والبركة والمحبة، وأن يجنبنا جميعًا كل مظاهر الشرور والتطرف والفتن.