«بدون ترخيص».. مواطن بإدفو يستولى على مساحة تفوق الفدان

رصد العميد عبدالرحمن عامر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، اليوم الثلاثاء، على الطريق العام لقريتى الرمادى بحرى والرمادى قبلى، أحد المواطنين قام بتجريف مساحة أكثر من فدان، تمهيدًا للبناء عليها وقيامه بالبناء فى مكان بامتداده بنفس المنطقة، دون أى تراخيص.



وأوضح العميد عبدالرحمن عامر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، أنه لا أحد فوق القانون، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرًا إلى أنه تم استدعاء مدير الإدارة الزراعية ورئيس قرية الرمادى بحرى ورئيس الأملاك لاتخاذ كل الإجراءات القانونية.



وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، إلى أنه سيواصل المرور بشكل يومى حتى فى أيام العطلات.



وجاء ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه بالبناء على الأرض الزراعية، وتطبيق القانون بكل حزم.