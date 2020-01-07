تايلاند تنصح مواطنيها بتقليل الاستحمام

حث رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا، المواطنين، اليوم الثلاثاء، على إغلاق الصنابير وتقليل مرات الاستحمام لمواجهة جفاف يجتاح شمال ووسط البلاد.



وحسبما أفاد موقع "نيويورك تايمز" أعلنت هيئة المياه في بانكوك الأسبوع الماضي، أن مياه الصنبور، أصبحت مالحة بعد تسرب مياه البحر إلى نهر تشاو فرايا، مصدر معظم احتياجات تايلاند من المياه.



وقالت متحدثة باسم الحكومة للصحفيين: إن مجلس الوزراء وافق اليوم الثلاثاء، على إنفاق ثلاثة مليارات بات (100 مليون دولار) لحفر آبار واستخراج مياه جوفية بهدف التخفيف من الجفاف، الذي يتوقع أن يتفاقم في غضون الشهور القليلة المقبلة.



ويبدأ موسم الجفاف في تايلاند في نوفمبر، ويمتد عادة حتى أبريل رغم أن السلطات أعلنت في العام الحالي أنه قد يستمر حتى يونيو.