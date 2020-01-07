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مصر

الفلاحين: ارتفاع أسعار الأسمدة خراب بيوت للمزارعين

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 04:24 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عبدالناصرمحمد
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قالت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، إن المزارعين يعانون من موجات ارتفاع أسعار الأسمدة، حيث كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن أسعار الأسمدة بمختلف أنواعها سجلت ارتفاعًا كبيرًا خلال 2019، وإن ارتفاع أسعار الأسمدة على الفلاحين وضع الفلاح في مشكلة كبيرة لأن معظم الفلاحين يعتمدون اعتمادًا كاملًا على الأرض الزراعية في المعيشة، فمع ارتفاع الأسعار على الفلاح في السماد والكيماوي والمبيدات الزراعية والتي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار ليس أمام الفلاح إلا ترك الأرض أو السجن لعدم مقدرة الفلاحين على سداد ديونهم.

وأوضح محمد عبدالستار، النقيب العام للفلاحين، في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع أسعار الأسمدة تتسبب في خراب بيوت كثير من الفلاحين، لافتًا إلى أن أغلب مشاكل السماد يتمثل في النقل سواء تأخير النقل للفلاح خاصة فى المناطق النائية أو تزويد أسعاره، مما ينعكس على سعر السماد وعند تأخير وصوله يضطر الفلاح لشرائه من السوق السوداء بأضعاف سعره، وهناك أيضًا فساد إداري ببعض الجمعيات يتسبب في بيع السماد في السوق السوداء، حيث تقوم معظم الجمعيات الزراعية بتسريب الأسمدة للسوق السوداء وبيعها بأضعاف سعرها دون وجود رقابة من الحكومة والجهات المسئولة بوزارة الزراعة، بالإضافة إلى تعنت مصانع الأسمدة في تقليل الإنتاج والتصدير للدول الخارجية بأسعار سبب رئيسي في عدم وجود الأسمدة في السوق وارتفاع سعرها وبيعها في السوق السوداء بأضعاف سعرها.

وأضاف نقيب الفلاحين، أن مشروع الأسمدة الفوسفاتية الذي تم افتتاحه في الفترة الأخيرة سوف يساعد بشكل كبير في القضاء على أزمة الأسمدة، مشيرًا إلى أن الأسمدة الفوسفاتية تعد من أهم الأسمدة في الفترة الأخيرة وتخدم المحاصيل بصورة كبيرة، لأن عنصر الفوسفات له أهمية كبيرة للغاية في المحاصيل الزراعية.

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