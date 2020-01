الخميس.. تامر كروان وفايا يونان ضيفا ON Set

يحل المؤلف الموسيقي تامر كروان، والمطربة السورية فايا يونان، ضيفين على برنامج ON Set الذي تقدمه الإعلامية شيرين حمدي على قناة ON E، الخميس المقبل، 9 يناير.



تتحدث "فايا" عن أول لقاء لها مع الجمهور المصري بدار الأوبرا المصرية، بينما يكشف "كروان" عن كواليس حبه للموسيقى منذ طفولته.



يُذكر أن برنامج ON Set تقدمه الإعلامية شيرين حمدي على قناة ON E، الخميس والجمعة في العاشرة والنصف مساءً.