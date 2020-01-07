رصد سيارات نقل تلقي مخلفات المباني بالطريق في إدفو (صور)

أجرى العميد عبد الرحمن عامر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية وأثناء مروره بقريتى الرمادى بحرى والرمادى قبلى، رصد عدد من السيارات تقوم بإلقاء مخلفات المبانى على الشارع العام وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والرادعة.



وتبين أن هذه المخلفات نتيجة لأعمال تطوير الوحدة الصحية، وتوجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، على الفور للوحدة الصحية بالمريناب، وتم استدعاء المقاول المسئول والتنبيه عليه، مشددًا برفع كافة المخلفات مع استمرار إتخاذ الإجراءات القانونية مع السيارات التي قامت برمي المخلفات.



وأكد العميد عبدالرحمن عامر، على أن الطريق العام ورمي المخلفات في الأراضي الزراعية خط أحمر، ولن يسمح بالتجاوز فيه وسيتم اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية تجاه كل من يخالف ذلك.