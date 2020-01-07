سفراء غربيون: لابد من إبعاد لبنان عن ساحة للصراع الإقليمى

أكد سفراء الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا في بيروت، ضرورة النأي بلبنان عن أي انعكاسات للاضطرابات الحادة الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وعدم استعمال لبنان ساحة لأي مواجهات أو رد.



جاء ذلك خلال سلسلة اللقاءات التي عقدها ظهر اليوم وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، والتقى خلالها سفراء الدول الثلاث، إلى جانب المنسق الخاص للأمم المتحدة لدى لبنان يان كوبيش.



وذكرت وزارة الخارجية اللبنانية، أن "باسيل" بحث مع سفراء أمريكا وبريطانيا وفرنسا، في لقاءات منفصلة، التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.



وأشارت إلى أن موقف لبنان في أعقاب عملية اغتيال قائد فيلق "القدس" الإيراني قاسم سليماني، يقوم على الدعوة إلى تجنيب المنطقة تداعيات هذا الاغتيال، والتشجيع على تغليب منطق الحوار وضبط النفس والحكمة في حل المشاكل بدلًا من استعمال القوة والعنف في العلاقات الإقليمية والدولية الخارجية.



وأشارت الخارجية اللبنانية إلى أن السفراء الثلاثة استعرضوا مع باسيل "سبل نزع فتيل الانفجار في المنطقة، كما جرى التطرق إلى ملف تشكيل الحكومة الجديدة من زاوية تأمين وضع سياسي مستقر في لبنان".



أعلنتْ وزارةُ الدفاعِ الأمريكيةِ "البنتاجون"، أنَّ ضربةً أمريكيةً قتلتْ قاسم سٌلَيماني قائدَ "فَيلقِ القدس" التابع لـ"الحرس الثوري الإيراني".



وقالتْ الوَزارةُ في بيانٍ: "هذه الضربةُ تَهدفٌ إلى رَدعِ أي خٌططٍ إيرانيةٍ لشن هجمات في المُستَقبلِ"، مؤكدةً أنَّ الرَئيسَ الأمريكي دونالد ترامب أَصدَرَ الأمرَ بـ"قتل" سُلَيمَاني.



وأضافَ البيانُ: "أنَّ الجنرالَ سٌلَيمَاني كان يَعملُ بكدٍّ على وَضعِ خُططٍ لمهاجمةٍ دبلوماسيين أمريكيين وجنود في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة، وأن سليماني وفيلق القدس التابع له مَسْئُوْلَان عن مقتلِ المئات من العسكريين الأمريكيين وجَرْحِ الآلاف غيرهم".



وعقب إعلان نبأ مقتل سُلَيْمَانِي، نَشرَ ترامب من خلال حسَابِهِ عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للعلمِ الأمَريكي دون أي تَعليقٍ.



وقُتِل سليماني وأبو مهدي المهندس، نائب قائد هيئة "الحشد الشعبي العراقي" الموالي لإيران، في هجومٍ صَاروخي أمريكي استهدفَ سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي.



ويَأتي مَقْتَلُ سُلَيمَانِي وأبومهدي المهندس بعد 3 أيام على هجومِ غير مَسبوقِ شنَّهُ مُنَاصِرو للحشد الشعبي على السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية.



في المقابل، توعد المرشد الإيراني علي خامنئي بـ"انتقام مؤلم" على خلفية مقتل سليماني، وتقدم بالتعازي لأقارب سليماني والشعب الإيراني، وقال إن عمل ونهج قائد "فيلق القدس" "لن يتوقّف برحيله ولن يبلغ طريقًا مسدودًا".