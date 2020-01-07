إنجيلية سوهاج: معدن الشعب المصري يظهر في الأعياد

أعلن القس عماد شوقي، رئيس الطائفة الإنجيلية بسوهاج، أن عددًا كبيرًا من قيادات المحافظات التنفيذية والسياسية والشعبية، ورجال الدين الإسلامي، يتوافدون على الكنيسة منذ الصباح لتقديم التهنئة.



وأكد القس شوقي، خلال تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الصورة التي تظهر في الأعياد، هي المعدن الحقيقي للشعب المصري، وأن الشعب المصري عبر تاريخه وحدة واحدة، وسوهاج شريحة من المجتمع المصري.



وأضاف رئيس الطائفة الإنجيلية بسوهاج أن الكنيسة هي وحدة متلاحمة مع الشارع السوهاجي، وأنهم حريصون على زرع الفرحة بين المصريين.