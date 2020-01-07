-
الثلاثاء 07 يناير 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الزيات تصدر رواية «عابر» لـ محمد السيد

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 04:18 م
الرواية
الرواية
جمال عاشور
طباعة
أصدرت دار الزيات للنشر والتوزيع رواية "عابر"، للكاتب محمد السيد، ضمن استعدادات الدار لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ51 المقرر انطلاقها 22 يناير الجاري، بمركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس.

الرواية من تصحيح لغوي: الباشا عبدالباسط، وجاء على غلافها: "بداخل كلا منا شخص آخر يخفيه عن أعين الناس، وهناك في زاوية النسيان يسجنه ويسكته، وهناك من قتله للتخلص منه، يوما ما ستدرك أن هذا الصوت بداخلك لا يمكن إسكاته".

محمد السيد، حاصل على معهد تصميم معماري ولم يتمكن من ممارسة العمل بالمؤهل، لذا فقد بدأ حياته المهنية كعامل إنتاج بأحد مصانع الكروت الذكية، وتطور في عمله على مدار ثمان سنوات إلى أن أصبح مشرفًا عامًا على الإنتاج، والتحق بالمعهد العالي للهندسة، ولم يتمكن أيضا من إكمال دراستي، لحصوله على فرصة للعمل بالخارج، وتنقل بين المناصب المختلفة في هذا المجال، بالإضافة إلى حصولي على العديد من الدورات التدريبة في العديد من الدول المختلفة إلى أن أصبحت رئيس قسم الإنتاج بأحد أكبر وأهم مصانع إنتاج الكروت الذكية في السعودية والخليج.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

بعد إعلان الانفصال.. كواليس الخلاف بين أصالة وطارق العريان

منذ حوالي 3 ساعات

زوجها معرض للسجن.. أدلة جديدة تقلب الأحداث فى سرقة نانسى عجرم

منذ يوم

ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بملابس جريئة

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل مباحثات «الخماسى» بالقاهرة بشأن الأزمة الليبية غدًا

الصور

image description

محافظ الأقصر يشارك في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد (صور)

image description

احتفالات أسوان بعيد الميلاد المجيد بحضور قيادات المحافظة

image description

محمد رمضان يصل إلى الغردقة لحضور حفل «كاف»

image description

صور العرض الأول لفيلم بنات ثانوي بحضور المشاهير

image description

الرئيس السيسي في قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية

الأكثر قراءة

زوجها معرض للسجن.. أدلة جديدة تقلب الأحداث فى سرقة نانسى عجرم

فضيحة جديدة.. مذيعة العاشرة مساءً تتهم ترامب بالتحرش

الصورة الأولى لمرتكب مذبحة كفر الدوار

شقيق زوج نانسي عجرم يكشف حقيقة علاقتها بـ«لص الفيلا»

أيام زمان

رغم أنه يحبها.. لماذا حرم نجيب محفوظ نفسه من الحلويات؟

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

«أسود وسباك جاهل».. هكذا عانى أحمد زكي ونجاح الموجي من التنمر

لهذا السبب.. نادية لطفي هددت عادل إمام بالقتل

نجم الساعة

رغم أنه يحبها.. لماذا حرم نجيب محفوظ نفسه من الحلويات؟

الصحة

حلول جديدة لمواجهة مرض السكرى

احترس.. المضادات الحيوية تسبب مرضًا خطيرًا

أطباء الجلدية: لعق الشفاه في الشتاء يؤدي لتشققها

منها نظافة الفم.. 9 فوائد صحية لشرب الماء

الرئيس نيوز

اجتماع لوزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا لبحث أزمتي ليبيا وإيران

وزير الداخلية : الكنيسة فى مقدمة الصفوف لمواجهة الفتنة

مصر للطيران تعلق رحلاتها المتجهة إلى بغداد اعتبارا من الغد

محمد عبدالعزيز يكتب: 2020 عشرية جديدة في دراما القرن! (2-2)

منوعات

تايلاند تنصح مواطنيها بتقليل الاستحمام

«زعموا أنها تسهم في الحرائق».. إعدام 10 آلاف جمل في أستراليا

أب يسمح باغتصاب ابنته بـ5 جنيهات إسترلينية

حبس فتاة بريطانية في قضية اغتصاب جماعي

كشكول

عميد دار علوم القاهرة: ليس لي علاقة بالإخوان.. والطالبة الكويتية نجحت وفق القانون (1-2)

وزير التعليم يكشف مفاجأة بشأن امتحان المواد ذات الفرعين

فتح باب التظلم من تعذر القيد ببوابة التوظيف الأسبوع المقبل

مذكرة تفاهم بين جامعتي الإسكندرية وحمدان بن محمد الإماراتية لتطوير التعليم الذكي

إسلام سياسي

جامعة الأزهر: نتعاون مع مصلحة السجون لتوفير الدعم للطلاب المحبوسين ولا صحة لمنعهم من الامتحانات

باحث يوضح دور الأزهر في مكافحة التطرف لطلاب جامعتي "واشنطن" و" الأمريكية"

وزير الأوقاف: دورنا رد الناس إلى صحيح الدين

تفاصيل اللقاء السرى لـ«الشاطر» و«سليماني» لتشكيل حرس ثوري في مصر (فيديو)

مقالات الرأي
محمد العسيري
محمد العسيري يكتب: وزارة الثقافة.. المشاريع الكبرى وخناقات الحوارى!
لواء. محسن الفحام
سليمانى والحرس الثورى
لواء.حمدى البطران
مثقفون مهمشون
مؤمن المحمدي
لايصين كومبليتلى
المزيد

الثقافة

ثقافة بنى سويف تناقش كتاب «السلطان الحائر»

حفل تأبين لـ عطية عليان بثقافة السويس

«أراك في الجنة» الرواية السر في رحلة جديدة لفنتازيا "الفخراني"

الزيات تصدر رواية «عابر» لـ محمد السيد

صفحتنا ع الفيس بوك