كريس هيمسورث يتبرع بمليون دولار لمكافحة حرائق أستراليا

قدم نجم هوليوود الأسترالي، كريس هيمسورث، وعائلته، اليوم الثلاثاء، واحدة من أكبر التبرعات حتى اليوم، متعهدين بتقديم مليون دولار أسترالي (690 ألف دولار أمريكي)،

للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات في بلاده.



و حسبما أفاد موقع " ديلي ميل" كتب، اليوم الثلاثاء، الممثل الشاب 36 عاما، الذي ينحدر من بلدة "بايرون باي" الاسترالية، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الذي يحظى عليه بمتابعة 6.7 مليون شخص: "أريد أن أدعم مكافحة حرائق الغابات... آمل أن تتمكنوا من المشاركة أيضا".



وكان رجل الاعمال والملياردير الأسترالي جيمس باكر، ومجموعته "كراون ريزورتس"، أعلنا أمس عن تقديم 5 ملايين دولار، سيتم تخصيصها للخدمات الحكومية لإطفاء الحرائق، والصليب الأحمر، وصندوق حكومة فيكتوريا، والعديد من منظمات إنقاذ الحيوانات.



من ناحية أخرى، واصلت النجمة الكوميدية الاسترالية سيليست باربر 37 عاما، حملة جمع التبرعات التي أطلقتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث تمكنت بالفعل من جمع أكثر من 40 مليون دولار لمساعدة رجال الإطفاء في مكافحة حرائق الغابات الشرسة.