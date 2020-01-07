معرض «الرياض للكتاب» يواصل تلقى طلبات المشاركة حتى 22 يناير

يواصل معرض الرياض الدولي للكتاب، استقبال طلبات المشاركين الراغبين بالمشاركة في دورته الجديدة لهذا العام 2020، والمقررة إقامته في الفترة من 2 وحتى 11 أبريل من العام الجاري.



وبدأ التقديم للمشاركة منذ 22 ديسمبر الماضي، ويستمر لمدة شهر كامل حتى 22 يناير الجاري، وستقوم إدارة المعرض بإبلاغ دار النشر بالموافقة على طلبات مشاركتها وتوكيلاتها خلال سبعة أيام من تقديم الطلب، أو إبلاغهم في حال رُفض طلب المشاركة.



وفي أواخر ديسمبر الماضي، أطلقت وزارة الثقافة السعودية، شعارًا خاصًا بمعرض الرياض الدولي للكتاب، يعبر عن هوية المعرض ودلالة المكان الذي يحتويه.



وبدأت وزارة الثقافة بالمملكة، تحضيراتها الخاصة استعدادًا للدورة المقبلة من معرض الرياض الدولي للكتاب، والتي تعد الدورة الأولى التي ستشرف فيها الوزارة على فعاليات المعرض.