«حماة الوطن» بسوهاج يهنئ الأقباط بعيد الميلاد (صورة)

قدم وفد من حزب حماة الوطن بمركز دار السلام، بقيادة عبد الدايم دياب، أمين المركز، بالتعاون مع بسام بن عبدالعزيز، أمين شباب المحافظة، التهنئة ل لأخوة المسيحيين بالمركز، بمناسبة أعياد الميلاد المجيد.



وأكد بسام بن عبدالعزيز أمين شباب المحافظة، أهمية التلاحم والترابط بين نسيج الوطن الواحد"مسلمين وأقباط"، من أجل التصدي لدعوات التطرف والإرهاب، والحفاظ على السلم والأمن القومي، في ظل المخططات التي تحيق بوطننا الغالي المصري.



فيما أعرب الإخوة المسيحيون، عن بالغ سعادتهم وترحيبهم، بزيارة وفد الحزب، مؤكدًا أن مثل هذه المناسبات تظهر مدى الترابط بين هذا الوطن، داعيًا الله أن يعم السلام والخير على أبناء الشعب المصري مؤكدين على وحدة وتلاحم عنصرى النسيج الوطنى.