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محطة تل أبيب

محاكمة أو استقالة.. تفاصيل أزمة الحاخام الأكبر في إسرائيل بسبب الأغيار

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 03:36 م
الحاخام الأكبر
الحاخام الأكبر
سارة الشلقاني
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أثار يتسحاق يوسف الحاخام الأكبر لدى الاحتلال الإسرائيلي، أزمة سياسية داخل تل أبيب بعد تصريحاته الهجومية ضد المهاجرين غير اليهود الذين يدخلون إسرائيل، واصفًا إياهم بـ"الأغيار وأعداء الدين اليهودي"، وأنهم يصوت لأحزاب تحرض على اليهود المتشددين.

وقال الحاخام الأكبر، في مقابلة نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن تل أبيب تستقبل عددا ضخما من الأغيار والمسيحيين والشيوعيين، من بلدان السوفييت، وهم يعدوا كارهين لليهودية، مؤكدًا أن ذلك يتم من أجل وجود قوة توازن اليهود الحريديم (المتطرفين).

وطالب يوسف، خلال محاضرة دينية لعدد من الحاخامات، داخل مدينة القدس المحتلة، بعدم الاعتراف بيهودية المهاجرين الغربيين لإسرائيل، حتى وإن كان دخولهم لها بناء على قانون العودة، وأنهم أحفاد ليهود، موبخًا الحاخامات الذين يسهلون عملية تهويد هؤلاء المهاجرين.

الحاخام يبرر
أكد الحاخام الأكبر لدى إسرائيل أنه ينتقد جيل الأحفاد الذين يأتون وفق قانون العودة، رغم أن آبائهم وأمهاتهم ليسوا يهود، مشيرًا إلى أن حديثه جاء حول إنصاف اليهود فقط.

وقال: "قلت بوضوح وأقول مرة أخرى، بجانب معظم الهجرة المباركة لمئات الآلاف من اليهود من الاتحاد السوفيتي السابق الذين ضحوا بأرواحهم لسنوات للحفاظ على الهجرة اليهودية، هناك أقلية من المهاجرين غير اليهود الذين جاؤوا بحكم (بند الحفيد) في قانون العودة، والذي يسمح لمن ليس أباهم وأمهم يهودًا بالهجرة إلى إسرائيل، وأولئك الذين يهاجرون لأسباب أجنبية".

نتنياهو - الليكود
في السياق ذاته، أعرب بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم "الليكود"، عن صدمته من تصريحات الحاخام الأكبر، قائلا: "هذه الكلمات غير مقبولة على الإطلاق، وهو أمر شنيع أن يتحدث بهذا الشكل".

وأكد نتنياهو أن السلطات الإسرائيلية ستستمر في عملها على استيعاب العديد من المهاجرين اليهود وأحفادهم من كافة أنحاء العالم، سواء الشرقيين أو الغربيين، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

وتابع: "الهجرة من دول الاتحاد السوفيتي السابقة هي نعمة ضخمة لإسرائيل والشعب اليهودي، وستواصل حكومتي العمل من أجلها، ومن أجل إخواننا من العواصم السوفيتية السابقة".

يعلون – أزرق أبيض
طالب موشيه يعلون الرجل الثالث في حزب "أزرق أبيض" الذي يتزعمه بيني جانتس، اليوم الثلاثاء، الحاخام الأكبر بالاعتذار عن التصريحات المشينة التي صدرت منه تجاه المهاجرين.

وقال: "ما قاله الحاخام يوسف أشياء خطيرة للغاية وغير مقبولة، وأعتقد أنه من الضروري ألا يقوم الحاخام الأكبر بذلك، هذه الأنواع من البيانات هي دليل على الكراهية، وآمل أن يعتذر الحاخام الأكبر عن ما بدر منه".

ليبرمان – إسرائيل بيتنا
طالب أفيجدور ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" الإسرائيلي، بضرورة استقالة الحاخام الأكبر بعد تصريحات ضد المهاجرين إلى إسرائيل، قائلا إن يوسف يعلن أنه من مناصري الكراهية ومعاداة السامية ذاتها التي يتحدث عنها، حسبما نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وأوضح ليبرمان أن الحاخام الأكبر سخر من العلمانيين لدى إسرائيل، وأنهم يجب عليهم أكل الخنازير، وبعدها بأيام عاد ليهاجم المهاجرين من دول الاتحاد السوفيتي السابقة، رغم أنهم يؤدون الخدمة داخل الجيش، ويتبرعون لإسرائيل، كما يلتزمون بدفع الضرائب.

تمار زاندبرج – المعسكر الديمقراطي
ناشدت تمار زاندبرج رئيس المعسكر الديمقراطي، المكون من حزبي "ميرتس – إسرائيل الديمقراطية"، اليوم الاحد، بفتح تحقيق مع الحاخام الأكبر حول تصريحاته ضد المهاجرين إلى إسرائيل.

وأضافت: "مهاجرو الاتحاد السوفيتي أتوا إلى إسرائيل بموجب القانون، وأصبح مواطنا عليه حماية البلاد، كما أن الكشف عن خطاب الكراهية قد يؤدي إلى العنف، فلا يمكن لشخص في المناصب العامة العليا أن يعبر عن نفسه بهذه الطريقة تجاه مجموعة أو أخرى من المواطنين".

إدلشتاين - الكنيست
وأدان يولي إدلشتاين رئيس الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، هجوم الحاخام الأكبر لدى تل أبيب على المهاجرين من دول الاتحاد السوفيتي سابقًا، قائلا: "لا يوجد مجال لخطاب باطل عن الكراهية والانقسام".

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