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عالم

«على أبواب مصراتة».. خريطة جديدة لانتشار الجيش الليبى

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 03:34 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عبير سليم
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كشف رئيس أركان القوات البحرية الليبية فرج المهدوى، اليوم الثلاثاء، عن بدء تقدم قوات الجيش الليبي نحو مدينة مصراتة التي تسيطر عليها أقوى الميليشيات المسلّحة التابعة للوفاق وأكثرها عددًا، وذلك بعد سيطرته الكاملة على مدينة سرت الاستراتيجية، التي تبعد 450 كم شرق عن طرابلس، و250 كم عن مصراتة، حسبما أفادت قناة "العربية".

ووفقًا لتصريحات "المهدوى" لقناة "العربية"، فإن هناك خريطة جديدة لانتشار الجيش الليبي بعد سيطرته على مدينة سرت وتوسعه ميدانيًا على حساب قوات الوفاق، وقد أظهرت الخريطة تطويقًا كاملًا لمدينة مصراتة من كل الاتجاهات.

جاء ذلك بعد بسط قواته نفوذها على كل المداخل والمخارج المحيطة بالمدينة، وإحكام قبضته على جميع المواقع الاستراتيجية التي كانت تستخدمها قوات مصراتة، إما لمهاجمة الجيش أو لتلقى الدعم العسكري التركي، ويتعلق الأمر خاصة بقاعدة القرضابية الجوية بمدينة سرت.

وأوضح "المهدوي" أن السيطرة على مدينة سرت ستضيق الخناق على الميليشيات المسلّحة، خاصة الموجودة بمدينة مصراتة، حيث سيقطع الجيش الإمدادات العسكرية على الميليشيات التي كانت تصلها من تركيا عبر قاعدة القرضابية الجوية.

واختتم "المهدوي" تصريحاته لـ"العربية" قائلًا: "لقد حرمتنا الميليشيات من مدينة سرت، وأصبحت الآن مصراتة هدفًا لنيران الجيش الليبي من أقرب نقطة".

يذكر أن سلاح الجو التابع للجيش الليبي شن اليوم الثلاثاء، غارات جوية استهدفت، تجمعًا لميليشيات مصراتة في منطقة تاورغاء وغرفة عليات كتيبة حطين في مصراتة، وفق ما أفادت غرفة الكتيبة 134 حماية قاعدة الوطية الجوية.

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