50 مليون مشاهدة للحملة التوعوية «السند مش فى العدد»

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أن نسبة مشاهدة حملة "السند مش في العدد" والتى قام بها الفنان أكرم حسنى للحد من الزيادة السكنية ضمن مبادرة "2 كفاية" بلغت نحو 30 مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الحملة الأولى، فيما حققت الحملة الثانية ما يزيد على 20 مليون مشاهدة.



وأضافت الوزارة، أنه تم إنتاج وإذاعة وبث عدد من البرامج الإذاعية لإيضاح صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الاجتماعية والثقافية المغلوطة تجاه تنظيم الأسرة، كما تم تنفيذ 20 عرضًا من مسرح الشارع بحضور 7.350 مستفيد، وذلك في إطار كوميدي خفيف جذاب يعمل على تصحيح المفاهيم الاجتماعية الخاطئة، حيث نفذت العروض في القرى والمراكز التي يعمل بها المشروع، وقام بها طلبة المعهد العالى للفنون المسرحية ووزارة الثقافة.



وعن الرؤية المستقبلية للمشروع، أوضحت الوزارة أنه جار تجهيز 32 عيادة تنظيم أسرة إضافية (ندوات ومسرح شارع) وتنفيذ عروض غير مباشرة بالمحافظات المستهدفة.