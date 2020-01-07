تدريب 1000 رائدة مجتمعية على الحد من الزيادة السكانية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه جار تدريب 1000 متطوعة جديدة للعمل كمثقفات مجتمعيات، وتدريبهن على تنفيذ زيارات طرق الأبواب من واقع دليل المثقفة المجتمعية، فى إطار تنفيذ برنامج "2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية.



وأكدت الوزارة، أنه تم اتخاذ الاستعدادات للبدء في حملات توعية بحي الأسمرات، حيث طور البرنامج دليلًا للمثقفة المجتمعية "دليل طرق الأبواب" والذي يعمل على تصحيح المفاهيم الاجتماعية والثقافية والدينية والصحية الخاطئة التي تدفع إلى زيادة الإنجاب، كما قام "البرنامج" ببناء قدرات 1142 متطوعة للعمل كمثقفات مجتمعيات وتدريبهن على تنفيذ الدليل.



وأشارت، إلى أنه يتم التنسيق مع 108 جمعيات أهلية لتنفيذ مشروع "2 كفاية" فى 10 محافظات مستهدفة هى: المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، بنى سويف، الفيوم، الجيزة، البحيرة والتي تعد الأعلى خصوبة والأكثر فقرًا.