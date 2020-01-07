طقس متقلب فى الإسكندرية.. سقوط الأمطار بعد سطوع الشمس

بعد تحسن الأحوال الجوية وسطوع الشمس هطلت الأمطار مجددًا على الإسكندرية، مع سرعة هبوب الرياح، وانخفاض درجات الحرارة.



واستعدت المحافظة لمجابهة طقس النوة الشتوية، التي بدأت حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، ورفعت درجة الاستعداد القصوى بانتشار عربات شفط المياه التابعة لشركة الصرف الصحي، وسد فراغات الكورنيش بجوالات رملية للتصدي لأمواج البحر العالية.



من جانبه، شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع المسئولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد لحظيًا على مدار الساعة للمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة تجنبًا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكل شوارع الإسكندرية، منوهًا بأن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.