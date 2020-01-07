-
الثلاثاء 07 يناير 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

باحث استراتيجي تونسي: أردوغان يسير على خطى هتلر

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 03:24 م
أردوغان
أردوغان
إيمان ماهر
طباعة
رفضت رئاسة الجمهورية فى تونس السماح بإنزال القوات التركية عبر حدودها مع ليبيا.

وقال باسل ترجمان الباحث الاستراتيجي إن موقف الحكومة التونسية يتماشى مع تقاليد السياسة الخارجية لبلاده منذ الاستقلال بتونس عن كل الصراعات أو الأزمات في المنطقة.

وأكد أن الطلب التركي لم يكن من أجل إيجاد قوات للأمن والسلام في ليبيا، بل من أجل مزيد من تأزيم الأوضاع هناك، وتحويل مناطق في الغرب الليبي القريبة إلى تونس لىساحة حرب تتصاعد أكثر مما هى عليه الآن مما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف ترجمان في تصريحات خاصة للدستور: "زيارة الرئيس التركي إلى تونس لم تكن من موقع قوة كما تصور البعض، أتت استغاثة لمحاولة إنقاذ المليشيات حلفاء تركيا في ليبيا من المصير الذي يواجهوه مع تقدم قوات الجيش الوطني الليبي لتحرير طرابلس ومناطق الغرب ال من سيطرة المليشييات المتحالفة مع حكومة فايز السراج.

وأشار إلى أن أردوغان يعلم تماما ان هزيمة حلفاؤه في الغرب الليبي أصبحت مؤكده، لذلك بدأ التصعيد الإعلامي خاصة مع تحرك دبلوماسي وسياسي دولي سينطلق من القاهرة مع الاجتماع الخماسي لدول البحر المتوسط، اجتماع مجلس الأمن أيضا لبحث التطورات الذي من المتوقع أن يطعن في المعاهدة التركية مع حكومة الوفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين والمخالفة لكل الاعراف والاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تضمن حرية الملاحة الدولية في حوض البحر الابيض المتوسط.

وأوضح أن أردوغان بسياسته المتهورة انتقل من حالة العداء بكل دول الجوار، إلى حالة العداء للحلقة الاستراتيجية الثانية لتركيا حيث تحول في اتجاه مصر وإيطاليا وفرنسا، ما يذكرنا بتصرفات تسببت بنشوب الحرب العالمية الثانية جراء الاطماع الاستعمارية لهتلر الذي يبدو أن أردوغان يسير على خطاه ويهدد الأمن والاستقرار والسلم الدوليين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميليتري نيوز: أردوغان يحاول إحياء الدولة العثمانية باحتلال شرق المتوسط

زيارة أردوغان لتونس.. هل يبحث عن دعم جديد لاتفاقه مع السراج؟

النهضة التونسي يخالف الصف ويرحب بزيارة أردوغان تونس

تونس تنفى الانضمام لحلف "أردوغان - السراج".. وتكذّب حكومة الوفاق

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

نهاية مشروع العثمانلى.. 5 مؤشرات تؤكد تدهور الاقتصاد التركى

منذ حوالي 5 ساعات

بعد غياب محمد صلاح.. محمد رمضان يحيي حفل «الكاف»

منذ حوالي 7 ساعات

تحسبا للحرب.. روسيا ترسل سفينة صواريخ تجاه سوريا

منذ حوالي 3 ساعات

رسميًا.. تونس ترفض دخول جيش تركيا لليبيا عبر حدودها

الصور

image description

احتفالات أسوان بعيد الميلاد المجيد بحضور قيادات المحافظة

image description

محمد رمضان يصل إلى الغردقة لحضور حفل «كاف»

image description

صور العرض الأول لفيلم بنات ثانوي بحضور المشاهير

image description

الرئيس السيسي في قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية

image description

العرض الخاص لفيلم خالد النبوي «يوم وليلة» بسينما مول مصر

الأكثر قراءة

فضيحة جديدة.. مذيعة العاشرة مساءً تتهم ترامب بالتحرش

رسميًا.. تونس ترفض دخول جيش تركيا لليبيا عبر حدودها

تفاصيل اللقاء السرى لـ«الشاطر» و«سليمانى» لتشكيل حرس ثورى فى مصر (فيديو)

تحسبا للحرب.. روسيا ترسل سفينة صواريخ تجاه سوريا

أيام زمان

رغم أنه يحبها.. لماذا حرم نجيب محفوظ نفسه من الحلويات؟

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

«أسود وسباك جاهل».. هكذا عانى أحمد زكي ونجاح الموجي من التنمر

لهذا السبب.. نادية لطفي هددت عادل إمام بالقتل

نجم الساعة

رغم أنه يحبها.. لماذا حرم نجيب محفوظ نفسه من الحلويات؟

الصحة

حلول جديدة لمواجهة مرض السكري

أطباء الجلدية: لعق الشفاه في الشتاء يؤدي لتشققها

منها نظافة الفم.. 9 فوائد صحية لشرب الماء

باحثون: حرمان الطفولة يؤثر على حجم المخ

الرئيس نيوز

مجلس الدولة يرفض تسليم 6 من نظام القذافي إلى السلطات الليبية

"الطفولة والأمومة" يتدخل لإنقاذ طفلة بالغربية تعرضت للتعذيب من والدها

صلاح يتفوق على كوتينيو وسواريز ويحصل على أجمل أهداف العقد مع ليفربول

جمارك رفح تضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصرى

منوعات

أب يسمح باغتصاب ابنته بـ5 جنيهات إسترلينية

حبس فتاة بريطانية في قضية اغتصاب جماعي

الأفضل في إفريقيا.. الكاميرون تحمل الرقم القياسي ومصر 3 ألقاب

اقتربت أكثر من اللازم.. نمر يهاجم فتاة أرادت التقاط «سيلفي»

كشكول

انفوجراف| «بلا درجات».. أولى وثانية ابتدائي بـ«الألوان»

"شحن عدادات الكهرباء"..كيف تستعد المدارس لامتحانات الأول والثاني الثانوي ؟

محامية فتاة المنصورة تفجِّر مفاجأة مدوية بخصوص "قضية التحرش"

لأول مرة 28 عالماً وفيلسوفاً في كتاب واحد يناقشون فلسفة الخشت

إسلام سياسي

باحث يوضح دور الأزهر في مكافحة التطرف لطلاب جامعتي "واشنطن" و" الأمريكية"

وزير الأوقاف: دورنا رد الناس إلى صحيح الدين

تقرير يكشف تفاصيل اللقاء السري بين الشاطر وسليماني لتشكيل الحرس الثوري في مصر قبل عزل الإخوان

تفاصيل اللقاء السرى لـ«الشاطر» و«سليماني» لتشكيل حرس ثوري في مصر (فيديو)

مقالات الرأي
محمد العسيري
محمد العسيري يكتب: وزارة الثقافة.. المشاريع الكبرى وخناقات الحوارى!
لواء. محسن الفحام
سليمانى والحرس الثورى
لواء.حمدى البطران
مثقفون مهمشون
مؤمن المحمدي
لايصين كومبليتلى
المزيد

الثقافة

فى ذكرى رحيله.. إبراهيم أصلان من المعاناة إلى الإبداع

100 شاعر وناقد يشاركون في ملتقى القاهرة الدولي للشعر العربي

عواض: «قصور الثقافة» تواجه التحرش والتنمر بأنشطة وفعاليات

«العالقون» بمختبر السرديات.. الثلاثاء

صفحتنا ع الفيس بوك