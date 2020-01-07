باحث استراتيجي تونسي: أردوغان يسير على خطى هتلر

رفضت رئاسة الجمهورية فى تونس السماح بإنزال القوات التركية عبر حدودها مع ليبيا.



وقال باسل ترجمان الباحث الاستراتيجي إن موقف الحكومة التونسية يتماشى مع تقاليد السياسة الخارجية لبلاده منذ الاستقلال بتونس عن كل الصراعات أو الأزمات في المنطقة.



وأكد أن الطلب التركي لم يكن من أجل إيجاد قوات للأمن والسلام في ليبيا، بل من أجل مزيد من تأزيم الأوضاع هناك، وتحويل مناطق في الغرب الليبي القريبة إلى تونس لىساحة حرب تتصاعد أكثر مما هى عليه الآن مما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.



وأضاف ترجمان في تصريحات خاصة للدستور: "زيارة الرئيس التركي إلى تونس لم تكن من موقع قوة كما تصور البعض، أتت استغاثة لمحاولة إنقاذ المليشيات حلفاء تركيا في ليبيا من المصير الذي يواجهوه مع تقدم قوات الجيش الوطني الليبي لتحرير طرابلس ومناطق الغرب ال من سيطرة المليشييات المتحالفة مع حكومة فايز السراج.



وأشار إلى أن أردوغان يعلم تماما ان هزيمة حلفاؤه في الغرب الليبي أصبحت مؤكده، لذلك بدأ التصعيد الإعلامي خاصة مع تحرك دبلوماسي وسياسي دولي سينطلق من القاهرة مع الاجتماع الخماسي لدول البحر المتوسط، اجتماع مجلس الأمن أيضا لبحث التطورات الذي من المتوقع أن يطعن في المعاهدة التركية مع حكومة الوفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين والمخالفة لكل الاعراف والاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تضمن حرية الملاحة الدولية في حوض البحر الابيض المتوسط.



وأوضح أن أردوغان بسياسته المتهورة انتقل من حالة العداء بكل دول الجوار، إلى حالة العداء للحلقة الاستراتيجية الثانية لتركيا حيث تحول في اتجاه مصر وإيطاليا وفرنسا، ما يذكرنا بتصرفات تسببت بنشوب الحرب العالمية الثانية جراء الاطماع الاستعمارية لهتلر الذي يبدو أن أردوغان يسير على خطاه ويهدد الأمن والاستقرار والسلم الدوليين.

