الجيش الليبى يشن غارات على «الوفاق» بسرت والمشاة تتقدم لمصراتة

شنت طائرات الجيش الوطني الليبي، 4 غارات جوية على مواقع لميليشيات الوفاق غربي مدينة سرت، فيما تحركت قوات المشاة باتجاه مصراتة، حيث عزز الجيش الليبي محاور القتال في طرابلس، وذلك بعد سيطرته على مدينة سرت بالكامل.



وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن، أمس الأحد، أن وحدات من الجيش بدأت التحرك في اتجاه ليبيا، وهو ما يمثل انتهاكًا لقرار البرلمان الليبي، الذي ألغى مذكرة التفاهم بين حكومة فايز السراج الإخوانية المدعومة بالميليشيات الإرهابية، وتركيا، فضلًا عن الرفض الدولي للانتهاك التركي للسيادة الليبية.



كما أعلن المرصد السوري ارتفاع عدد المرتزقة السوريين الموالين لتركيا الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس حتى الآن إلى نحو 1000 مقاتل، في حين أن عدد المجندين الذين وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1700 مجند، وسط استمرار عمليات التجنيد بشكل كبير، سواء في عفرين أو مناطق "درع الفرات" وفق إحصائية للمرصد السوري لحقوق الإنسان، حسبما أفادت قناة "العربية".



وسيطر الجيش الوطني الليبى، أمس الإثنين، بشكل كامل على مدينة سرت الواقعة غربي البلاد بعد أن كان قد سيطر على مطارها.



ووصلت قوات الجيش الوطني إلى قلب سرت، بعد سيطرتها برًا وبحرًا على أكبر المواقع الاستراتيجية في المدينة وأهم المعسكرات التابعة لميليشيات الوفاق وأبرز مداخل ومخارج المدينة، بعد عملية اقتحام واسعة بدأت منذ صباح الإثنين.