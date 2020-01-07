محافظ الدقهلية يزور مطرانية ميت غمر بمناسبة عيد الميلاد

قدم الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك خلال زيارته مطرانية مار جرجس بمدينة ميت غمر.



ورافق محافظ الدقهلية، خلال الزيارة، كلٌ من اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، واللواء حسام عبدالواحد، مدير الإدارة العامة للأمن الوطني، والعميد عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، وقيادات الأزهر والأوقاف، والقيادات الشرطية والعسكرية والتنفيذية، وعدد من أعضاء مجلس النواب.



وأكد محافظ الدقهلية أن المسلمين والمسيحيين في مصر دائما يضربون أروع الأمثلة للمحبة والسلام، وأن "أعيادنا واحدة تجمعنا جميعا، وأننا دائما كيان واحد لا يتجزأ، ونعيش في ظل وطن واحد، تربطنا أواصر المحبة وعلاقات الأخوة والوطنية منذ فجر التاريخ".



وأضاف محافظ الدقهلية، أن مصر بنسيجها الوطني القوي قادرة على مواجهة التحديات والصعاب، ودعا المولى العلي القدير، أن يرعى أبناء مصر جميعًا، مسيحيين ومسلمين، "وأن يجمعنا معًا دائمًا، ويوحد صفوفنا، ويحمي وطننا من كل مكروه وسوء، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية".



وأعرب الأنبا صليب، أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، عن بالغ شكره لمحافظ الدقهلية وجميع المهنئين من قيادات المحافظة، مؤكدًاعلى سعادته بحضور هذه الكوكبة للمشاركة في احتفالات عيد الميلاد المجيد.