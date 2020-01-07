5 نصائح من «التعليم» لصلاب «ثانية ثانوي» بشأن استخدام التابلت

يخوض طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، امتحانات الفصل الدراسى الأول 11 يناير الجارى، وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن عدة نصائح للطلاب تم توجيهها للمديريات حتى يتم تعميمها بشأن التابلت وتكشف "الدستور" أبرزها.



- تعمد إتلاف التابلت أو العبث به اثناء الامتحان يتم إثباته من خلال اللجنة.

- إتخاذ الإجراءات القانونية مع من يتعمد إتلاف التابلت مثل إتلاف أوراق الاجابة أو الامتحان.

- إن ثبت عدم مسؤلية الطالب فى الإتلاف لا يتعرض لدخول دور ثاني.

- إذا ثبت عدم مسؤلية الطالب فى إتلاف التابلت، هناك إجراء تقوم به الوزارة التربية فى هذا الشأن لضمان حق الطالب.

-لا إلزام بدور ثاني إلا فى حالة عدم الحصول على درجات النجاح فقط.



