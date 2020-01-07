وزير الاتصالات: التحول الرقمى بالجامعات «أولوية العام»

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن ملف تطوير البنية التحتية للجامعات الحكومية المصرية على أجندة أولويات عمل الوزارة خلال العام الجاري، مشيرا إلى أنه أجرى لقاءات وزيارات شملت بعض الجامعات المصرية، على رأسها جامعة القاهرة وحلوان وسوهاج، بغرض معرفة احتياجاتهم التكنولوجية.



وأكد الوزير، لـ"الدستور"، أن تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي في مصر مسئولية الجميع، وأن هناك تنسيقًا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التخطيط، بهدف تطوير منظومة التعليم وربطه بالتغيرات التكنولوجية، مضيفا أن مشروع التحول الرقمي بالجامعات سيؤدي إلى خلق جيل جديد من الخريجين المؤهلين لسوق العمل بكل متطلباته.



وأوضح أن عملية التطوير تسير بشكل متكامل بين جميع وزارات الدولة، وأن الوزارة تستهدف على المدى القصير والمتوسط بناء الكوادر البشرية المطلوبة لعملية التحول الرقمي، ورفع قدرات الموظفين والعاملين بالدولة، لتكون المنظومة مكتملة الأركان وعمودها الشباب، حيث إن مصر لديها ملايين الشباب الواعد الذي يتم تجهيزهم في إطار بناء مصر الرقمية.



وأضاف الوزير، أنه تم الاتفاق على إنشاء مركز للإبداع التكنولوجي بجامعة القاهرة، وتطوير البنية التحتية للجامعة بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية، كما أنه جرى دراسة آليات زيادة سرعات الإنترنت لجامعة سوهاج، وتوصيل كابلات الألياف الضوئية إليها، وربط الكليات ببعضها، وأيضا مشروع لتطوير البنية التحتية لجامعة حلوان.

