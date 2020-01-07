رئيس مصلحة الضرائب للعاملين: التزموا أماكنكم سأمر عليكم

ناشد رضا عبدالقادر، المكلف برئاسة مصلحة الضرائب، العاملين، بضرورة الالتزام بحسن سير العمل، والتوقيتات المحددة له، لإنجاز الأعمال وتحقيق الأهداف المنشودة التي تقع على عاتق المصلحة.



وتعهد رئيس ملصحة الضرائب الجديد، بالمرور المتتابع على كل المواقع خلال الفترة القادمة.



وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط، قد كلف رضا عبد القادر للقيام بأعمال رئيس المصلحة بصفة مؤقته، موجها بسرعة وتيرة العمل بالمشروع القومي لرقمنة المنظومة الضريبية ومكنتها على النحو الذي يسهم في تعزيز الحوكمة الإدارية والمالية وإرساء مبادئ النزاهة والشفافية.



