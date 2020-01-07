محافظ مطروح يوجه بالتسهيل على المواطنين فى تقديم الخدمات

وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، خلال لقاء المواطنين الأول بضرورة التيسير على المواطنين والاستماع إلي مشكلاتهم ومطالبهم، والرد عليها وتيسير حلها وتخفيف معاناتهم، وذلك بحضور المحاسب محمد أبوغنيمة، سكرتير عام المحافظة، ورؤساء المدن، ووكلاء الوزارات والمديريات والإدارات المعنية.



واستمع محافظ مطروح إلي الطلبات المقدمة من المواطنين، وصدق على صرف إعانات مالية شهرية لـ 4 حالات نظرا لظروفهم الإنسانية والاجتماعية الصعبة، وإدراج حالتين طلب وحدة سكنية بالنجيلة وسيدي عبدالرحمن وفق أولوية الاستحقاف وخلو أى الوحدات السكنية المدرجة.



ووجه محافظ مطروح بتوفير كشك لحالتين أو بحث إدراج مشروع لهما ضمن جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك مخاطبة السجل المدنى لمساعدة مواطن فى تعديل رقم قومى لطفل ثالث له معاق لصرف معاش ضمانى، بالإضافة إلى اثنين معاقين ومساعدته فى مشروع تربية أغنام من خلال جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتوفير فرصة عمل مؤقتة لشاب أصيب في حادث.



كما وجه شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، بمراجعة منظومة الصرف الصحى بإحدى العمارات بإسكان الأرامل بمرسى مطروح وتوصيلها بالبيارة تخفيفًا من معاناة مواطنة.



وأوضح محافظ مطروح ان قرية سيدى شبيب بالضبعة، ضمن قرى برنامج حياة كريمة التى يتم العمل فيها حاليا على توفير كافة الخدمات والبنية التحتية الرئيسية، كالطرق ومراجعة شبكة الكهرباء ومدرج انشاء 11 فصل تعليمي بها، وذلك قبل 30 يونيه القادم ردا على مطالب أحد مواطنى القرية.





ووجه المحافظ شركة كهرباء البحيرة بالتنسيق مع شركة كهرباء الاسكندرية، بسرعة صيانة كهرباء تجمع حويل حمودة الزواوى ببنجر السكر بالحمام، موضحا انه تم توريد الاعمدة المطلوبة وجارى تركيبها الاسبوع القادم مع المراجعة الفنية بها، حفاظا على ارواح المواطنين بالإضافة إلى اعادة طرح استكمال مدرسة الخلفاء الراشدين الزراعية بعد سحب الاعمال من المقاول.



ووافق محافظ مطروح على نقل مدرس من ذوى الاحتياجات الخاصة بسيوة الى مطروح بعد انتهاء الفصل الدراسى الثانى، حفاظا على استقرار العملية التعليمية، وسرعة عرض خطة توزيع السكن الادراى بسيوة لتحقيق الاستقرار للعاملين بالجهاز الادارى هناك، مؤكدا علي أن قرار منح اجازة استثنائية بأجر كامل لاحدى الحالات المرضية، هو قرار للقومسيون الطبى المختص مع مراعاة الظروف الصحية ردا على طلب احدى الحالات.