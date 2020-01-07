الطيران التركى يؤخر وصول عائلة كريستيانو رونالدو للغردقة

قال كامل أبوعلي، مستضيف حفل "كاف" بالغردقة، إنه كان من المفترض وصول عائلة نجم الكرة العالمية كريستيانو رونالدو، فجر اليوم الثلاثاء، ولكنهم تأخروا بسبب تأخير رحلة الطيران التركي التي كان من المفترض أن تقلهم عبر مطار إسطنبول، فجرى إرسال طائرة خاصة لإحضارهم للحاق بالحفل.



يذكر أن فعاليات حفل "كاف" لاختيار الأفضل بإفريقيا ستقام بمدينة الغردقة مساء اليوم الثلاثاء، بمنطقة سهل حشيش جنوب المدينة.



فيما وصل أمس الإثنين، عدد كبير من ضيوف الحفل، على رأسهم السنغالي ساديو ماني، ورئيس "فيفا"، وأحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي.