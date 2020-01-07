ضبط 17 سلاحًا ناريًا وفحص 100 شقة مفروشة في حلوان

شنت مديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، واللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، حملة مكبرة استهدفت دائرة قسم شرطة حلوان.



شارك في الحملة ضباط وأفراد قطاع الجنوب وسيارات مسلحة من شرطة النجدة وقوات أمن القاهرة ومجموعات مسلحة من الإدارة العامة للعمليات الخاصة بالأمن المركزي.



وأسفرت الحملة عن ضبط 17 سلاحًا ناريًا: "بندقية آلي، 3 بنادق خرطوش، طبنجة معدلة، فردين روسي، 11 فرد خرطوش، 42 طلقة، 14 قضية اتجار مخدرات بمضبوطات 2.030 كيلو جرام حشيش، 335 جرام هيروين، 600 قرص مخدر".



كما تم ضبط هارب من المراقبة، 26 حكم جناية منهم 2 مؤبد، 5 ضبط وإحضار، 260 حكم حبس جزئي، قضية أدوية منتهية الصلاحية، سيارة مبلغ بسرقتها، 43 حكم غرامات بإجمالي 7.232.110 جنيه، 7 أسلحة بيضاء، فحص 100 شقة مفروشة، 163 مخالفات مرور، فحص 15 محل إنترنت، فحص 43 مقهى، 34 قضية تموينية، 55 قضية مرافق.