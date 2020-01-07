تحرش فى «عز الظهر».. واقعة جديدة بالمنصورة

اتهمت فتاة شابين بالتحرش بها، اليوم الثلاثاء، أثناء سيرها بجوار مسجد "الصديق"، في طريقها إلى منزلها بمنطقة المشاية السفلية بمدينة المنصورة، في الدقهلية.



تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة أول المنصورة من "و. ع"، 18 سنة، طالبة بمدرسة "الخطوط"، بمدرسة "أحمد زويل" بالمنصورة.



واتهمت الفتاة الشابين بالتحرش وملامسة أجزاء حساسة من جسدها أثناء سيرها بشارع المشاية السفلية بمدينة المنصورة، وذلك أثناء عودتها إلى قريتها، وأدلت بأوصاف الشابين واسميهما.



وبتقنين الإجراءات تمكنت حملة أمنية من ضباط مباحث قسم أول المنصورة، من ضبط المتهم الأول "ا. م"، 25 سنة، شهرته "كشري"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع زميله الهارب وشهرته "البغة".



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث بسرعة ضبط وإحضار المتهم الثانى.