أب يسمح باغتصاب ابنته بـ5 جنيهات إسترلينية

اعتقلت شرطة مدينة قصور الباكستانية، رجلًا أقدم على بيع ابنته البالغة من العمر 12 عامًا، مقابل 5 جنيهات، إسترلينية والسماح للمشتري باغتصابها.



ووفقًا لصحيفة"ديلي ميل" البريطانية، فإن والدة الفتاة أكدت للشرطة أنها كانت في عملها لحظة وقوع الحادثة المروعة، وعند عودتها للمنزل، أخبرتها ابنتها بما حدث، بعد فرار المشتبه به من المنزل.



وأضافت أن زوجها دعا رجلًا إلى منزلهما، وسمح له باغتصاب ابنتهما مقابل 500 روبية باكستانية، أي ما يعادل 5 جنيهات إسترلينية.



وأشارت الصحيفة، إلى أن الشرطة تمكنت من اعتقال المغتصب، وتبين وجود تهم اعتداء جنسي سابقة بحقه على أطفال في 2013، لكنه تُرك دون عقاب.