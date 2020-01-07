«المؤلفين والملحنين» تعتمد 21 فنانا في العضوية العاملة

اعتمدت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين "الساسيرو"، التي يترأس مجلس إدارتها الشاعر والسيناريست مدحت العدل، عدد21 عضوا في كشوف العضوية العاملة لعام 2020 بينهم 7 مؤلفين، و13 ملحنا وعضوا يجمع صفتي التأليف والتلحين.



جاء على رأس الأعضاء المعتمدين في جدول العاملين لعام 2020، الموسيقار أمير عبد المجيد الذي كان قد تقدم لعضوية الجمعية متأخرا، أما عن باقي الأسماء فقد تم قبول كلا من فوزي الليثي، مصطفى محمد حسن، خالد فؤاد صالح، مجدي سالم، محسن درويش، محمد العسيري، ومجدي عبد العزيز من المؤلفين.



أما في الملحنين، قبلت الجمعية عضوية تامر حجاج، محمد مرسي سليمان، أحمد أبو زيد، محمد حمدي أحمد، عادل عيسى، إبراهيم سامي، أحمد حسين عويضه، إسلام زكي، شادي حسن، هيثم نبيل، حسن طلب، إبراهيم الفرس، فحين قبلت عضوية فؤاد حجي كمؤلف وملحن.