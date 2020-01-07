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القبلة

وزير الأوقاف: دورنا استرداد الخطاب الديني من مختطفيه

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 02:48 م
محمد مختار جمعة
محمد مختار جمعة
أميرة العناني
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قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن دورنا استرداد الخطاب الديني من مختطفيه ورد الناس إلى صحيح الدين ردًا جميلًا، ومواجهة التسيب والانحلال الأخلاقي، كما نواجه الإرهاب والفكر المتطرف.

وأشاد "جمعة" خلال الكلمة التي ألقاها في اجتماع المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي، اليوم الثلاثاء، بقرار الرابطة في إدانة التدخل التركي في الشأن الليبي.

وأدان وزير الأوقاف التدخل التركي السافر في الشأن الليبي، وإقرار البرلمان الليبي للتدخل العسكري السافر في ليبيا، وجاء نفس الرأي بالإجماع.

ويضم اجتماع المجلس الأعلى للرابطة ممثلين من نحو ستين دولة، بحضور مفتي المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء بها الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، والشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي، والشيخ عبدالله بن بيه رئيس مجلس الإفتاء الشرعي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية، والشيخ الدكتور صالح بن حميد رئيس مجمع الفقه الإسلامي، والشيخ عبدالرحمن السديس المشرف على الحرمين الشريفين، وعشرات العلماء المشاركين من مختلف دول العالم الإسلامي.

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