إليسا تهنئ المصريين الأقباط بعيد الميلاد

هنأت الفنانة اللبنانية إليسا، المصريين الأقباط بعيد الميلاد المجيد، عبر حسابها على موقع التغريدات الشهير "تويتر".



وكتبت إليسا عبر حسابها تغريدة تقول فيها: "بدي إتمنى عيد ميلاد مجيد لكل المصريين الأقباط اللي عم يحتفلو بالعيد اليوم، وكلني أمل تكون هالمناسبة مليانة فرح ورجا وحب عليهن، وتنعاد عليهن دايما بكل خير وسلام".



يذكر أن الفنانة اللبنانية إليسا، أحييت حفلًا غنائيًا في الكويت، بأرض المعارض الدولية، ضمن احتفالات العام الجديد، شهد عودتها مرة أخرى للكويت بعد غياب لأكثر من 3 أعوام، عقب مشاركتها الأخيرة في مهرجان "هلا فبراير".



وكانت إليسا، قد أعلنت أنها لم تتعاقد على أي حفل ليلة رأس السنة، بعد سلسلة حفلات أحيتها في الفترة الماضية في عدد من الدول الأوروبية والعربية، من بينها حفلان في مصر.