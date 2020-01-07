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عالم

السعودية تعلن القبض على أخطر إرهابى مطلوب

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 02:48 م
السعودية
السعودية
وكالات
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أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن القبض على أحد أخطر الإرهابيين المطلوبين على قوائم الوزارة، في مدينة القطيف شرق المملكة.

وقالت قناة "الإخبارية" السعودية: "القبض على أخطر مطلوب إرهابي في القطيف حسين علي آل عمار".

يذكر أنه أثناء أداء إحدى دوريات الأمن مهامها الميدانية لحفظ الأمن بالقرب من أحد المساجد ببلدة البحاري بمحافظة القطيف، تعرضت لإطلاق نار كثيف من مصدر مجهول، من داخل مزارع قريبة من الموقع، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس".

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