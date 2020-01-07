ضبط 20 مخالفة تموينية بمرسى مطروح

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح، اليوم الثلاثاء ضبط عشرين مخالفة تموينية بنطاق مدينة مرسى مطروح، مؤكدة استمرار الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية الأخرى أثناء العطلات الرسمية.



وقالت مديرية التموين بمطروح إنه طبقًا لتكليفات كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أ.ح خالد شعيب، محافظ مطروح، بضبط أي مخالفات وإحكام الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية، ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات.



وتابعت أنه بتعليمات وإشراف ومتابعة من حسن كمال الشيباني، وكيل المديرية والقائم بأعمال مدير المديرية، قامت اليوم الثلاثاء حملة تموينية من مفتشي إدارة الرقابة التموينية، بالاشتراك مع قسم مباحث التموين بمطروح بمدينة مرسي مطروح، إذ تم ضبط 20 مخالفة تموينية، تضمنت مخالفات تتعلق بالمخابز البلدية، (مثل مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجن والرغف أو عدم وجود سجلات حركة الدقيق بالمخبز أو عدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد)، ومخالفات أخرى ببعض المطاعم والمحلات تشمل مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار أو مخالفات عدم حمل شهادات صحية للمتعاملين بالأغذية.



وأشارت إلى أنه تم تحرير المحاضر التموينية للمخالفين وإرسالها لوكيل النائب العام للنظر والتصرف.