«النقل الدولي واللوجستيات» تواصل استعداداتها لمؤتمر الفياتا 2020

أعلنت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، عن استمرار عمل اللجنة المنظمة لمؤتمر "الفياتا رام"، والمقرر انطلاقه خلال شهر يونيو المقبل 2020، بعد حصول الشعبة على تنظيم النسخة المقبلة للمؤتمر.



من جانبه قال خالد صبري نائب رئيس مجلس الإدارة إن المؤتمر خاص بمنظمة "الفياتا" العالمية لدول إفريقيا والشرق الأوسط، وسيسهم في زيادة التوسع المصري الاقتصادي في المجال الإفريقي والدولي وبمشاركة عدد كبير من السادة أصحاب الشركات على مستوى المنطقة المحيطة بأكملها وعلى مستوى الشركات الأعضاء بالشعبة، وكل القطاعات المهتمة بالصناعة ومجتمع الأعمال المصري.



وأكد "صبري" أن الشعبة قد وجهت الدعوة لعدد كبير من الوزراء في الحكومة المصرية، بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال والخبراء والمختصين بمجالات النقل الدولي واللوجستيات لحضور افتتاح فعاليات المؤتمر.



من جانبه كشف أحمد العنتبلي رئيس لجنة التنظيم، عن أن اللجنة عقدت عددًا من اللقاءات مع أعضائها، حيث استهدفت اللقاءات اختيار الشركة المنظمة للمؤتمر، بالإضافة إلى عدد من الملفات الأخرى التي تخص المؤتمر.



وأوضح "العنتبلي" أن اللجنة بعد عدد من اللقاءات قررت رفع توصياتها لمجلس الإدارة الحالي؛ لاختيار الشركة القائمة بالتنظيم؛ لتنظيم هذا المؤتمر على أعلى مستوى يليق باسم مصر، كما تعمل اللجنة بأقصى جهدها لكي يظهر هذا المؤتمر بأفضل صورة ممكنة.