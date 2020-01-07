«شجرة» تشل حركة المرور بكورنيش المعادى

تسبب سقوط شجرة عند مطلع كوبري كورنيش المعادي، في تعطل حركة السير في المعادي المتجه إلى طريق الكورنيش.



ويفضل استخدام كوبري طرة في الوقت الحالي الذي يشهد انتظامًا مروريًا، كما نشرت إدارة المرور خدماتها لتوجيه حركة السيارات وتنظيم الطريق.



وكانت غرفة عمليات مرور القاهرة، قد تلقت بلاغًا بسقوط شجرة كبيرة أمام طلعة كوبري كورنيش النيل بالمعادي، وأدى ذلك إلى تباطؤ حركة السير في شارع "79" القادم من ميدان "سوارس" نحو الكورنيش، وتم التنسيق مع حي المعادي، وجار رفع آثار الشجرة من الطريق، وتنظيم حركة المركبات.