447 % زيادة فى تدفقات رءوس الأموال خلال 3 سنوات

شهدت رءوس الأموال المتدفقة لتأسيس الشركات الاستثمارية في مصر ارتفاعات متتالية، بنسبة تخطت الـ400% خلال السنوات الثلاث الماضية، إذ ارتفع حجم رءوس الأموال إلى 101 مليار جنيه خلال عام 2017-2018 مقابل 18.1 مليار جنيه خلال عام 2014-2015، بنسبة ارتفاع قدرها 447.6%.



ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد الشركات التي تأسست مؤخرًا أخذ اتجاهًا صعوديًا من 10.3 ألف شركة عام 2014-2015، ثم 12 ألف شركة عام 2015-2016، و15.3 ألف شركة عام 2016-217، وصولًا إلي 19.7 ألف شركة خلال عام 2017-2018.



ولفت جهاز الإحصاء إلى استحواذ المصريين على النصيب الأكبر من رءوس الأموال المتدفقة بنسبة تخطت الـ70%، يليها العرب، ثم الأجانب.