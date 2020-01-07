إحباط محاولة فلسطيني تهريب 45 ألف جنيه مصري

تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك رفح برئاسة الدكتور أحمد خليل مدير عام الإدارة، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، بمنفذ رفح من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.



وبناءً على إخبارية سرية مشتركة مقدمة لإدارة البحث الجنائي بمنفذ رفح، مفادها محاولة الراكب "ر. م. ح" فلسطيني الجنسية، والمسافر للأراضي الفلسطينية عن طريق منفذ رفح، تهريب كمية من النقد المصري أكثر من المسموح بها قانونًا، تم تكليف لجنة من محمود فاروق ومحمد جمعه وكريم عبد الرحمن مأمورى الجمرك بحضور محمد صالح بالأمن الجمركي، لتفتيش حقائبه فتبين وجود 45 ألف جنيه مصري بين طيات الملابس داخل حقائبه.



وقرر طارق خلف رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 1 لسنة 2020، تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.